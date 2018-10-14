Adaylar böyle belirlenecek

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görüşlerini aldı, eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Kendi bölgenizde var gücünüzle çalışın. Aday olup olmamak önemli değil, önemli olan partinin başarısı. Bu seçimde büyük başarı yakalayacağız, hepiniz buna inanın” dedi.

Kılıçdaroğlu, başkanların görev süresindeki performanslarını tuttuğunu belirterek, “Başarılı olanlarla devam edeceğiz, değişim gereken yerlerde de görevdeki başkanlara teşekkür edeceğiz” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu’na en fazla yöneltilen soru, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi yöntemiyle ilgili oldu. Belediye başkanları özellikle yerel seçimler için ön seçim yapılıp yapılmayacağını sordu. Kılıçdaroğlu, “Önseçime karşı değilim, en fazla uygulayan kişi de benim. Ama maalesef üye yapımız sağlıklı değil. Tüzük kurultayında üye yapısını değiştirmek istedim, karşı çıkıldı. Üyelerin yarısının, partinin üyesi olduğundan haberi bile yok. Bu nedenle adayın sadece üyeye sorularak belirlenmesi doğru sonuç vermiyor. Adayın kim olacağını tabana sormak gerekiyor. Partiye soracağız tabii ki ama beldede yaşayan vatandaşa, sivil topluma, kanaat önderlerine de sorarak adaylarımızı belirlemeliyiz” dedi.

KOCAOĞLU'NA YANIT

Yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşması sırasında, partinin ekonomi başta olmak üzere bazı politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Kocaoğlu’na sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Seçim bildirgelerimizi bile okumadan eleştiriyorsunuz. Sağda solda, televizyonlarda parti politikası yok diyorsunuz. Okusanız bu eleştirileri yapamazsınız. Ekonomi için 13 önerimiz var, bunları dahi bilmiyorsunuz. Türkiye’yi yönetme konusunda en hazır ve stratejisi hazır parti CHP’dir” dedi.

YAKLAŞIK 200 İSİM BELLİ

Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşılan 200 adayı kısa sürede açıklamayı planladıklarını da söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye meclis üyeliklerinde daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesi gerektiğini belirterek, “Yüzde 30-40 kadın kotasını uygulayın. Gurur duyarım. Partide yenileşme böyle olur arkadaşlar” dedi.