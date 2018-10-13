Erdoğan, nikah törenine katıldı

DHA - Bir düğün salonunda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Amdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Furkan Çelik ve Beyza Selçuki çiftinin nikahını İl Müftüsü Şahin Güven kıyarken, şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptı. Nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah iki cihan saadeti versin. Bir yastıkta kocatsın. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlere bir nasihatim var. Yine şahitlerin huzurunda tekrar ediyorum. Bir garip olur, iki rakip olur, üç denge olur, dört bereket olur, gerisi de Allah kerim. Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur" diyerek nikah cüzdanını gelin Beyza'ya verdi.