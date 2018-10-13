Muharrem İnce'den Erdoğan'a çok sert İsmet İnönü göndermesi!

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına yardımlarından dolayı AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, Trump'ın teşekkürü karşısında "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan Trump'a jet yanıt: Türk yargısı...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise bu olaya kişisel sosyal medya adresinden tepki gösterdi. İnce, "Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar." dedi.

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Muharrem İnce'nin açıklaması şöyle:

"Ajan, casus ve terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen rahibin tanıkların ifadesini değiştirmeleriyle serbest kalmasından sonra ABD Başkanı Trump yardımları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmiş.

Bu teşekkür bizler tarafından çok iyi bilinen Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı gerçeğinin ABD Başkanı eliyle dünyaya duyurulmasıdır.

Bu teşekkür casus denilen rahibin bağımsız yargı kararıyla değil ABD’nin isteği ve Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla serbest kaldığını göstermektedir.

Rahibin serbest kalması sürecinde yaşananlar ve serbest kaldıktan sonra edilen teşekkür yargımız adına da, ülkemiz adına da utanç vericidir. Bu durum yargılama sürecinin sorumlularının da gelecekte yargı önüne çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar."