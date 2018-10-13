Erdoğan'dan Trump'a jet yanıt: Türk yargısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına yardımlarından dolayı kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump'a "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" yanıtını verdi.

Brunson için anlaşma yapıldı mı? Trump açıkladı

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."