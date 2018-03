Saadet Partisi'nden 'Atatürk' açıklaması

Aydın, "Atatürk şüphesiz kahramandır. Güçlü bir liderliği, güçlü bir teşkilatçılığı, güçlü bir öngörüsü olan kahramandır" dedi.

Birol Aydın, Cumhuriyet değerlerinin mazlumların sığınacağı liman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim bu ülkenin hiçbir temel değeri ile sorunumuz olamaz, Cumhuriyet ile de sorunumuz olamaz. Cumhuriyet bizimdir. İstiklal haribini, topyekun millet olarak ortaya koyduk. Büyük bir badireden çıktık, yeni bir Cumhuriyet inşa ettik. Ve bu Cumhuriyet bütün mazlumların şemsiyesi haline gelmiştir, sığınacak limandır. Bu vatan herhangi bir vatan toprağı değildir. Türkiyeherhangi bir ülke değildir. Bu ülkede yapılan iyi ve güzel her ne varsa aslında bütün insanlık içindir."

"Bu ülkenin kuruluş değerleri, bizim kurıluş değerlerimizdir"

Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin, kendilerinin de kuruluş değeri olduğunu belirten Aydın, "Bu ülkenin kuruluş değerleri, bizim kurıluş değerlerimizdir. Bu milletin ortak değerleridir. Hangi inançla ile, hangi gaye ile bu ülke kurulmuşsa onu muhafaza etmek bizim görevimiz" dedi.

Öte yandan, gündemdeki ittifak tartışmaları ve seçimlere dair yapılan tahminlerle ilgili de konuşan Aydın, Saadet Partisi'nin baraj sorunu olmadığını savundu.

Aydın, şöyle dedi:

"Henüz seçimlere 19 ay gibi bir zaman var. Türkiye'de siyaset denklemi, siyasi iklim süratle değişiyor, bugün biz doğru olanı yapmaya gayret ediyoruz, titizlik gösteriyoruz, üzerimizdeki sorumluluğun baskısı bizi doğru yapmaya da mecbur bırakıyor. Biz doğru şeyleri yapmaya gayeret edeceğiz. Doğru şeyler milletimizin vicdanında yer bulacaktır. Bir baraj sorunumuz Allah'ın izniyle olmayacaktır, öyle görünüyor."

"İktidar, ihtiyaç olsun olmasın her yerde imam hatip açma sevdasına düşmüş"

Saadet Partili Aydın, her yere imam hatip okulu açılmasının da yanlış olduğunu ifade etti. Aydın, "İktidar, ihtiyaç olsun olmasın her yerde İmam Hatip açma sevdasına düşmüş. Bugün ihtiyaç olan yerlerde İmam Hatip açılması pek tabi çok doğaldır ama bugünkü hükümet her kesimi valileri de, kaymakamları da İmam Hatip açma furyasına sevk etmiş olmaları bizim açımızdan doğru bir şey değil" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen FETÖ ve AKP arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet edenler bu yapıya insanları aşık ettiler. Aşk, gözlerin kör olması manasına geliyor. Siz toplumun bir kesimini, kendi referansınızla bu malum yapıya aşık edip, sonra sizin başınıza gelenden dolayı aşık olanları hesaba çekmeye kalkarsanız haksızlık yaparsınız. Türkiye'de KHK'lar ile milyonlara ulaşabilecek mağdurlar kitlesi oluşuyor."