CHP'de il başkanı ve 4 yöneticiden adaylık istifası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. CHP il yönetiminden 4 kişi daha İl Genel Meclisi üyeliği için istifa etti.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıklayan Ağaç, partilerinin yerel seçimlerle ilgili genelgesi gereği aday adayı olarak müracaat etmek isteyen yöneticilerin bugün istifa ederek başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Yönetim kurulu ile yaptıkları toplantı sonucunda kendisi ve 4 yönetim kurulu üyesinin yerel seçimlerde aday olmak için partilerinden istifa ettiklerini ve istifaları parti genel merkezine gönderdiklerini kaydeden Ağaç, “Ben ve 4 arkadaşım Serdar Eleman, Raif Yalçın, Selma Saraçoğlu ve Metin Selim Tungul Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa ettik. İstifalarımızı genel merkezimize gönderdik. 19 Ekim'e kadar da resmi müracaatlarımızı yapacağız. Ondan sonrada CHP Genel Merkezi'nin bunu resmi olarak ilanını bekleyeceğiz. Şu anda yerel seçimlerde 4 arkadaşım il genel meclisi için ve ben de Gümüşhane Belediye Başkanı aday adaylığı için il yönetiminden istifa ettik” dedi.

Ağaç, partilerinin genelgesi gereği istifa eden il başkanlarının yerine seçim yapılmayacağını belirterek İl Başkan Yardımcısı olan Mustafa Karaslan'ın il başkanlığına vekalet edeceğini sözlerine ekledi. Belediye Başkanlığı aday adaylığıyla ilgili amacının Gümüşhane’yi ‘daha yaşanılır bir hale’ getirmek olduğunu, Gümüşhane’nin efsane Belediye Başkanlarından merhum Sebahattin Aytaç’tan 40 yıl sonra Gümüşhane’yi yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturmak olduğunu kaydeden Ağaç, “Gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarına da hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Amacım; onların bıraktığı yerden mücadeleye devam etmek çok daha temiz, yeşil, düzenli, üreten, istihdam sağlayan, gelir yaratan, her kör kuruşu özenle titreyerek kullanan, adil, tarafsız ve herkese eşit mesafede, kimsenin adamı olmayan, dar bir grubun değil tüm halkın ve özellikle de masum ve mazlumların çıkar ve menfaatlerini koruyan ve savunan; sorunları çözülmüş, daha modern ve daha yaşanılası bir kent oluşturmaktır. Kenti; ortak akıl ve insan odaklı yönetme anlayışı ile yöneteceğiz. Herşeyi bilirim anlayışına asla kapılmadan, her türlü yapıcı öneriye ve eleştiriye açık olarak; sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, Muhtarlar, Dernekler, Kanaat Önderleri, Esnaf ve Sanatkarlar, ticaret erbabı, İşçi, memur, emekli, öğrenci; kısacası tüm kent yaşayanları ile iletişim kurarak ve onları söz sahibi kılarak; karar alma mekanizmalarını çalıştıracağız. Hiç yüksünmeden, komplekse kapılmadan, yönetme iradesini karar alma sürecinde paylaşacağız. Paylaştıkça büyüyen ve çoğalan değerler yaratacağız. Ard arda değil, yan yana yürüyeceğiz. Söz veriyorum; hepinizin Belediye Başkanı olacağım ve “birlikte; GÜMÜŞHANE çok daha güzel olacak” dedi.

Kaynak: Haber 29