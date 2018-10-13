Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Meclis'e gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasının büyük kısmını yine CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ayırdı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizde tarihi bir dönüşüme imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel sektör projesinin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu. Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.

Vakit geliyor, 5.5 ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı bu millet verecek. Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak.

Şehrimizde inşa edilecek tramvay hattıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Artık Kayseri için yetersiz gelen havalimanı binasının yerine yenisini yapıyoruz. Şehrimizdeki çalışmaları desteklemek için yaklaşık 2 katrilyon lira teşvik ödemesi yaptık. Anadolu'nun orta yerindeki Kayseri, istikrarın, yatırımın, huzurun manasını iyi bilir.

Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Bunlar ellerine tutuşturulan kağıtlarla şahsıma, partime ve aileme itiraf ediyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi biz besliyoruz. Batılı kapılarını kaparken, biz kardeşlik kapısını açıyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye baştan sona yeniden yapılanıyor. Şu anda bir kısmı Kayseri'de yetişen kahraman askerlerimiz, sınırlarımız ötesinde başarı üstüne başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor. İdlib'deki başarımızdan dolayı tüm dünya bizi kutladı, ana muhalefet bir söz edebildi mi? Yurt dışına gittiklerinde, bizim oradaki diplomatlarımızla bir araya gelmiyorlar. Onlar Hans'la George'la bir araya geliyorlar. Onlar bu ülkeden kaçıp gidip, 5 yıl 10 hapis cezası alan ajanlarla bir araya geliyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan, devlet ve millet düşmanı varsa hepsiyle el ele yürüyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Ben ispatla konuşuyorum ispatla. Ana muhalefetin başındaki zat güya Adalet Yürüyüşü yaptı. Koluna girenler terör yardakçılarıydı.

Bir şey olsa da şu Tayyip Erdoğan aradan çekilse meydan bize kalsa beklentisiyle yan gelip yatıyorlar. Bunların en büyük başarıları, her evden bir oy diyerek, bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmak. Şimdi mahalli seçimlerinde de bazı belediyeleri onlara teslim etmeye çalışıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25'in üzerine çıkamadılar. Burdan sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle. Müslüman bir delikten bir kere sokulur, bir daha asla.

Bunların derdi ülkeye ve millete hizmet etmek, bunun için cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Tek gayeleri, ellerindeki belediye ve partideki koltuklarını korumak ve ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'na açtığım davalarda kazandığım paraları, Kılıçdaroğlu cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı? Bunu da açıklamaya davet ediyorum.

İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.

Kayseri bunların biletini zaten kesmişti. Önümüzdeki seçimlerde artık derslerini iyice ezberleteceklerine inanıyorum. 2019 Mart'ına kadar hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin sürekli sahada olmasını bekliyorum. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olmak bize yakışmaz.

Önümüzde mutlaka çözmemiz gereken birkaç mesele var. Bölücü terör örgütüne ciddi darbeler vurduk. Hala topraklarımızın içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Terör konusunda bir diğer sorun da FETÖ'dür. Eğitim diyerek, sohbet diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice gencimizi nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu örgütün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık. 2010'da başladılar ama bu hareketin 40 yıl mazisi var. Şimdi ise ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalanlar bunun tüm sonuçlarına razı olmuşlar demektir. Kim olursa olsun, ister babamız, ister evladımız olsun, canlarını yakarız, hukuk neyse onu da uygularız. Onlar bu ümmeti parçaladılar, aileleri parçaladılar. Bunlara biz müsade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu, oldu. Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz. Adalet ve onun uygulamadaki hali olan hukuk herkesin hakkıdır.

Hala FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin göbeğinde oldukları halde, halen adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Geçmişte Kayseri'nin FETÖ'den çok çektiğini iyi bilirim. Eğitim kurumlarından, iş dünyasına kadar şehrin hayat damarların dahil olan bu ihanet çetesinin peşini bırakmayacağız. Dün Isparta'da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın ve 5 milyon dolar para çıktı.

Burdan şimdi tüm finans sektörüne sesleniyorum. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat. Kim, nerede, ne yapıyor bileceksiniz. Tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecek. Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu son FETÖ'cüye hesap sorana kadar ödeyemeyiz. Kayseri'nin terörle mücadelede verdiği şehitleri iyi biliyoruz.