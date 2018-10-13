CHP'li belediye başkanından rotasyon önerisi

GERÇEK GÜNDEM - CHP Yerel Yönetimler Toplantısı'nda söz alan Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP Nurettin Akbuğa'nın partisine belediye başkan adaylarıyla ilgili rotasyon önerdiği açıklamaları şöyle:

"Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları aday belirleme komisyonunda yer almalı. Saadet Partisi Konya Milletvekili (Abdülkadir Karaduman) gençlik kolları genel başkanı oldu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı (Olcay Kılavuz) vekil oldu. AKP'nin Gençlik Kolu Başkanı Kepez Belediye Başkanı (Hakan Tütüncü) oldu. Biz partimizde neden gençlik ve kadın yok diye düşüneceğinize gençlerimize hangi makamlarda yer verdik bir bakmalıyız.

Eğer partiliysek eğer AKP karşısında topyekün bir zafer kazanmak istiyorsak yerel seçimlerde Gerekirse ROTASYON uygulamalıyız. Beni Konya'da Tuzlukçu'dan 300 km uzaklıkta Taşkent'e yollayın parti görevi derim. Partinin %60 oy aldığı yerlerde başkanlarımız partinin oylarının üstüne oturmasınlar. Kim olsa seçim kazanır. Gerekirse yan ilçelerinden aday gösterilsinler. AKP 2009'da Mamak Belediye Başkanı Gazi Şahin'i Elmadağ'a aday gösterdi belediye başkanı yaptı. Biz neden yapmayalım?

Bunun adına rotasyon diyelim, son mücadele diyelim. Kendi koltuklarımızı bir köşeye bırakıp partimizin başarısı için kesin kazanılacak ilçelerden değil gerekirse Anadolu'da ailemizin yaşadığı ilçelerden aday olalım gerekirse partimizin en düşün oy aldığı yerlere gidelim. AKP karşısında tam saha mücadele ancak rotasyonla olur."

Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP Nurettin Akbuğa