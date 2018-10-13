'Hünkarlar, erenler ve pirlerin öğretileri ahlaklı toplumu inşa edecek'

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisindeki evrensel değerlerin ülke ve bölgede yaşanan sorunlara çözüm sunabileceğini söyledi.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkiinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi'nde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisinin tarihine dair bilgiler verdi.

Hacı Bektaş-ı Veli öğretisindeki demokrasi, eğitim, adalet, barış gibi evrensel değerlerin Türkiye’nin ve bölgenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacı Bektaş-ı Veli aynı zamanda yalan söyleyen, boğazına düşkün, mal ve mevki hırsına kendini kaptırmış yöneticilerin elinde bir ülkenin harap düşeceği konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Yine ‘Çalışmadan geçinen bizden değildir’ sözünün de günümüzde iki karşılığı vardır; birincisi çalışmadan geçinenlere karşı reddiyeyi içerir. İkincisi ise yoksulluğu yenmek yerine sürdürmenin amaçlandığı bir yönetim tarzında geniş halk kesimlerini uyanışa davet eder. Hacı Bektaş-ı Velî kulun kula muhtaçlığını kabul etmez. Hiçbir millet ve insanı ayıplamayan dini, dili, rengi ne olursa olsun ‘İyiler her an iyidir’ diyerek etnik ayrımları reddeder. Bizim de bugün yapmamız gereken budur.”

“HÜNKÂRLAR, ERENLER VE PİRLERİN ÖĞRETİLERİ AHLAKLI TOPLUMU İNŞA EDECEKTİR”

“Bugün ihtiyacımız olan aslanla ceylanı Hünkâr’ın kucağında buluşturan huzur ve adalettir. Bunun yolu hak eşitlik, hukuk, hakça paylaşım ilkeleri etrafında bir araya gelmek, ahlaklı bir toplumu inşa etmektir.

İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevî, Mevlana, Hoca Nasreddin, Pir Sultan, Hacı Bektaş-ı Velî öğretileridir. Yapmamız gereken onların sevgi ırmağında yıkanmaktır. Aslanla ceylanı kucağında taşıyan Hacı Bektaş-ı Velî bir tasavvuf ehlidir. O, insanın iç dünyasının zenginliğini her şeyin üzerinde tutar. Onun tasavvufunun konusu insandır, nefsin ıslahıdır. Onun felsefesi sadece sözlerine değil, deyişlerine de yansımıştır.

Anadolu’yu bize yurt yapan bu toprakları irfan bahçesi haline getiren tüm erenlerimiz, dervişlerimizi, pirlerimizi rahmetle anıyorum. Allah ülkemizi, vatanımız, yurttaşlarımızı her türlü kaza, bela, ihanetten korusun. Bu ülkede özgür bir şekilde onurumuzla yaşama imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri devam ediyor.