Ali Balkız, CHP'den aday adayı oldu

Alevi Bektaşi Federasyonunun eski Genel Başkanı Ali Balkız, düzenlediği basın toplantısı ile CHP’den Didim Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.



2 yıldır Didim’de ikamet eden Balkız, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısıyla aday adaylığını duyurdu. Basın toplantısına CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Teşkilatı yöneticileri ile partililer katıldı.

Balkız emekli öğretmen olduğunu belirterek öz geçmişi ve çalışmaları konusunda partililere bilgiler verdi. Balkız, “Alevi Bektaşi Federasyonunun kurucularındanım. İki dönem genel başkanlığını yaptım. PSAKD'nin basın sekreterliğini ve genel başkanlığını yaptım. Sivas katliamından sağ kurtulanlardan biriyim. Artık herkesin ezbere bildiği Alevi talepleri, siyasi taleplerdir. Siyasetin kalbinin attığı yer ise Meclistir. O nedenle Mecliste olmak gerekir düşüncesinden hareketle CHP’ye 2011 yılında üye oldum. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili Adayı oldum" ifadelerini kullandı.

"DİDİM'İ, DİDİM'İ SEVENLERLE YÖNETECEĞİM"

Didim’e ilk kez 2010 yılında Federasyon Başkanlığı sırasında Cemevi’nin açılışı için geldiğini belirten Balkız, şunları kaydetti: "O gün bugün hep gelirim. İki senedir de burada yaşamaktayım. Didim’in bir barış kenti, hoşgörü kenti olduğunu, yurdun dört bir yanından gelenlerin kaynaşarak birlikte yaşadıkları bir kent olduğunu biliyorum. Didim Belediyemiz kurulduğundan bu yana kimi projelerin başarıyla uygulandığını, kimilerinin yarım kaldığını, kimi alanlara hiç el atılmadığını, kimi hoyratlıkların görmezden gelindiğini biliyorum. Deniz, dağ, tarih, oksijen, zeytin, incir, çilek, kültürel çeşitlilik... Her biri Didim için bir zenginlik. Ama tüm bunlardan çağdaş olanaklar çerçevesinde yeterince yararlanabildiğimizi söyleyemeyiz. Didim’i, Didim’i sevenlerle yöneteceğim.”