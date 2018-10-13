Aziz Kocaoğlu, CHP adayını tarif etti

Özgür TUĞRUL - YURT İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova Atatürk Mahallesi’inde yapımı tamamlanan “Macera Park” açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yerel seçimlere yönelik Mesajlar verdi. Kocaoğlu, İlçe turlarına çıkacağını söyledi.

Kocaoğlu, “Pazartesi gününden itibaren köy ve mahalleleri dolaşacağım. Gezip vatandaşlarımızla buluşacağız. Hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda zaten geri kalan sürede handikap yok.

Belediye Başkanlığı meslek değildir. Koşullar el verir yaparsınız. 10 yıl olarak planlamıştım ama TBMM Başkanı (Binali Yıldırım) 2014’te aday olunca ben de aday oldum. 3 dönem yapma onurunu yaşadım. Şu anda, bundan Sonra gelinen durum itibariyle CHP adayının İzmir’de seçim kaybetme ihtimali yoktur. Böyle bir tehdit de söz konusu değildir. CHP’yi moralsiz hale getirmek için algı operasyonu yapıyorlar” dedi.

ADAYIMIZIN ARKASINDAN GİDECEĞİM

Yeni döneme ilişkin aday profilini de anlatan Başkan Kocaoğlu, “İzmir’in tanıdığı, bildiği, Çalışkan, başarılı arkadaşlarla ilerleyeceğiz. Büyükşehir ve ilçelerde mutlaka 2009’da olduğu gibi 30 İlçe alınacaktır. Ben destan yazacağımıza inanıyorum. Kendime oy istemeyeceğim için rahat çalışacağım. Adayımızın arkasından gideceğim. Sağlıklı arkadaşların belirlenmesi için çabalayacağız. Beni bırakın ve ilçelerimizde bunun için çalışın. Bu bir bayrak yarışıdır. Geriye kalan 5.5 aylık dönemde temel görevimiz budur. Görevler, kefil olacağımız bir arkadaşımıza bu görevin verilmesi için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

Ülke ve dünya ekonomisinden de bahseden Başkan Kocaoğlu, hükümeti eleştirdi. Kocaoğlu, açılışı yapılan macera parkın CHP’li belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu ifade etti. Kocaoğlu, tören alanını karşısında bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin projesini eleştirirken, sağlık politikası ve ekonomi nedeniyle inşaatın durdurduğunu belirtti