HSK'dan bir garip 'Öz' savunması: 'Kes - yapıştır'dan

Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, firari savcı Zekeriya Öz’den şikâyetçi olmuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Şener'in şikâyetine verdiği resmi yanıtta "Öz’ün 'FETÖ' üyesi olmadığı, 'FETÖ' ile irtibatının bulunmadığı" ifadeleri yer aldı. Konu dün Şener tarafından köşesine taşınınca gündem oldu. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuya ilişkin olarak makamında açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklaması da hayli tartışma yaratacak cinsten.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hiç tereddüt etmeden darbe öncesinden 150'ye yakın hakim savcıyı, darbeden sonra da 4 bin hakim savcıyı ihraç ettiklerini belirterek, "Konu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ise en son sorgulanacak kurum HSK'dir." dedi.

Yılmaz, makamında gazetecilere, "HSK'nin bir şikayetçiye, Zekeriya Öz'ün FETÖ üyesi olmadığı, FETÖ ile irtibatının bulunmadığı yönünde yazı gönderdiği" şeklindeki haberle ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz, FETÖ ile iltisakı bulunmayan bu hakim ve savcılarla ilgili şikayetlerde, bu hakimlerin "FETÖ iltisaklarının olmadığı, bu nedenle şikayetin işleme konulmadığı" şeklinde bilgilendirme yazısı yazarak, şikayetçilere gönderdiklerini bildirdi.

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KES-YAPIŞTIR YAPTIK

Yılmaz, "Halen görevde olan diğer hakimlerle ilgili olan yazı, 'kes-yapıştır'dan kaynaklı bir yanlışla yazılmış, 'adı geçenlerin' diye yazılmış, adı geçenler Zekeriya Öz gibi algılanmış. Olay bundan ibaret. Sıkıntı bu. Konu FETÖ ise en son sorgulanacak kurum HSK'dir. Öz ile ilgili 2 ihraç, onlarca verdiğimiz kovuşturma kararı var. HSK'den eğri odun girmedi, eğri odun çıkmayacak. En önemli figür hakkında diyorsunuz ki, 'FETÖ mensubu değil', bu olacak şey değil."

Mehmet Yılmaz, kurumu haksız bir ithamdan kurtarmanın çabası içinde olduklarını belirterek, bu kusurun sebebini, ağırlığını tespit ederek, konuyla ilgili ne yapılması gerektiği konusunu konuşacaklarını, gerekirse inceleme yapacaklarını ifade etti.