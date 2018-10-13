Ali Ercan Akpolat, Adalar için adaylığını açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - Doğma büyüme adalı olan ve 18 yaşında SHP ile siyaset hayatına başlayarak CHP ile devam eden, Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapmış olan Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

İşte CHP İstanbul’da istifa eden ilçe başkanları

Genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir siyasi kariyeri olan Akpolat aynı zamanda yardımsever ve sportif kişiliğiyle de tanınıyor.

Profesyonel balıkadam olan Akpolat 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip. Kendisi aynı zamanda Türkiye’nin ilk deniz mercan naklini yapan ekipte yer alıyor ve katıldığı birçok sualtı organizasyon ile ulusal ve uluslararası medya tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Akpolat’ı diğer aday adaylarından ayıran en belirgin özellikleri ise adada doğup büyümüş olması, halen adalarda ikamet ediyor ve adalarda çalışıyor olması, genç ve başarılı bir siyasetçi oluşu ve en önemlisi adalarda tüm kesimler tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olması.

Akpolat , ciddi projeler ve yatırım planlarıyla ön plana çıkıyor ayrıca oluşturmayı planladığı Halk Meclisi ile heyecan yaratan Akpolat bugüne kadar hiç vaat vermediğini, ilan ettiği tüm proje ve yatırım planlarının alanlarında uzman kişilerden oluşan ekibiyle uzun süren çalışmalar sonucu fizibilitesi tamamlanmış uygulanabilir projeler ve yatırımlar olduğunu belirtmekte. Ali Ercan Akpolat evli ve iki çocuk babasıdır.