Akpınar CHP'li kadınlarla kahvaltıda buluştu

400’e yakın kadının buluştuğu kahvaltıya CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım eşi Ufuk Yıldırım ile katılırken, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, İlçe Kadın Kolları Başkan Buket Fatoş Erol, Karşıyaka Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın annesi ve çok sayıda Karşıyakalı kadın katıldı.

Kadınların coşkusunun gözlerden kaçmadığı ve alanda çalışan kadınlara sertifikalarının verildiği kahvaltıda İlçe Başkanı Uğur Yıldırım yaptığı konuşmada; ‘Siz kadınlarımıza, siz eli öpülesi analarımıza bu günlerde düşen en önemli görev, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserine Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaktır bunu hiç bir zaman unutmayın.

Sizlerin çabalarıyla bu karanlık günler geride kalacak, AKP iktidarının yaptığı zulüm ve ülkeyi kötü yönetmesi, ülkeyi karanlık günlere götürme çabaları siz mangal yürekli kadınlarımız sayesinde ortadan kalkacak…

İlçe başkanı olarak sizlere olan güvenim sonsuz, benim için asıl olan her zaman örgüttür, örgütten başka hiçbir gücü tanımıyorum… Partimiz için emek veren, mücadele eden, sokakta olup kapı kapı dolaşan örgütümüzün kadınlarına selam olsun…

Yerel seçimlerin sıcak günlerine giriyoruz, yapacak çok işimiz var, ancak sosyal medya üzerinden, herkesin bildiği karanlık odalardan, Genel Başkanımızı, Belediye Başkanımızı ve İlçe Başkanını şahsi çıkar ve ikbal beklentisi ile yıpratan, yalan haber yapan veya yaptıran, dedikodudan beslenen, yüreksizlere bu güçlü örgüt asla geçit vermeyecektir…

31 Mart seçimlerinden sonra partimiz tekrar eski görkemli günlerine mutlaka geri dönecek, bundan kuşkum yok, ancak, şunun altına özellikle çizerek söylüyorum; bu dönem ‘Tarlada izi olmayanın, hasatta yüzü olmayacak’, sizlerde buna inanın ve kendinize güvenin.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları olarak sizlere inancım sonsuz, bu güzel birlikteliğimiz artarak devam etsin, daha, ‘beraber yürüyecek yolumuz, birlikte söyleyecek sözümüz var, ” bunu biliyorum, omuz omuza vererek onur mücadelemizi sürdüreceğiz, zafer sonunda bizlerin olacaktır” dedi.