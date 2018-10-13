Medeni Erdem Bayraklı için aday adayı

Bayraklı'da yıllarca STK temsilciliği yapan Medeni Erdem CHP Bayraklı ilçe binasında İlçe Başkanı Cemalettin Alper'e Meclis Üyeliği başvurusunu yaptı.

Bayraklı'da yıllarca Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Başkanlığı yapan Erzurum Dernek Başkanlığı da yapan Medeni Erdem, “İçerisinde yaşadığımız Bayraklı'mıza bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında hizmet etmek için Meclis Üyeliği başvurusunu yapmış bulunmaktayım. Sosyal Demokrat Belediyeciliği Bayraklımızda bir kez daha iktidar kılmak için yola çıktık. Adayımız kim olursa olsun sonuna kadar destekleyeceğim” dedi.

Haber: Yusuf Bildirici