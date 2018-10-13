Gürer: İş Bankası’nı bırak, gerçek gündeme bak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik anlamda yangın yerine dönen Türkiye’de, AKP iktidarının hesap vermek yerine gündemi saptırmaya çalışmasının, akılla mantıkla izah edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AKP HESAP VERMEK YERİNE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Gürer, ülkenin ekonomik anlamda adeta yangın yerine döndüğünü belirterek, “Türkiye’de ciddi sorunlar var. AKP, 16 yıllık dönemle ilgili hesap vermek yerine, yapılan yanlışların gündeme gelmesini engellemek için 60 yıl, 70 yıl öncesine gidiyor ya da hiç alakası yokken, CHP’nin İş Bankası hisselerini gündeme getiriyor. Türkiye’nin gündemi CHP’nin İş Bankası hisseleri değildir. Türkiye’nin gündemi ekonomideki yangındır, emeklilikle yaşa takılanların sorunudur, taşeron işçilerin beklentileridir, işsizliktir, eğitimde, sağlıkta, tarımda, sanayide yaşanan sorunlardır, kapanan fabrikalar, işsiz kalan işçilerdir” diye konuştu.

VATANDAŞI SİMİT- AYRANA MAHKÛM ETTİLER

Bugün 1603 TL olan asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bir yurttaşın aldığı ücretin 3’te 1’inin elektrik, doğalgaz ve suya, geriye kalanını ise eğitim ve günlük yaşam alanlarına harcadığını belirten Gürer, “İnsanlar artık simit ve ayrana muhtaç edilmiştir” dedi.

DOMATES SENEYE KAÇ LİRAYA ÇIKAR

CHP Milletvekili Gürer; “bugün 10 TL’ye çıkan domates gelecek yıl 20 TL’ye çıkarsa şaşmamak gerekir. Bu anlayışla ülke yönetilemez. Yanlış yönetimİN bedelini vatandaş ödüyor. Geçim sıkıntısı almış başını gidiyor. Böylesine önemli sorunlarla boğuşurken, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Varlık Fonu Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası hisse senetleriyle uğraşıyor.. Bunun altında yatan sebep gündem değiştirmekten başka bir şey değil” dedi.

VATANDAŞ KAYGILI

Halkın gerçek gündeminin konuşulması gerektiğine işaret eden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ben Anadolu illerine gidiyorum, gördüğüm manzara şu: Vatandaş gelecek yıl ne yapacağını bugünden düşünüyor. Esnaf sorunu, işçi sorunlu, memur sorunlu, bunlarla ilgili yapılan değerlendirmede, insanlar ‘ben ne yapacağım’ kaygısını yaşıyor. Emekli nasıl geçineceğim diye düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI YAŞAMADAN, OLABİLECEKLERİ GÖRMEK GEREKİR

İnsanların, sorunlar yaşamadan olabileceklerin farkına varması gerektiğine değinen CHP Milletvekili Gürer, “Düşündürücü olan şu ki; sanayici, bir gün kazancının yarısını isteyenlerin gaspına uğradığında olayın farkına varıyor. Çiftçi almaya gittiği gübre fiyatının 3 katına çıktığında ‘yandım anam!’ diyor. İşçi, işten çıkarıldıktan sonra kendini yakıyor. Esnaf ise, çiftçi ve işçide para olmadığı için satış yapamayınca ‘ülkede neler oluyor?’ diye sormaya başlıyor. Sorunlar yaşanmadan olayların farkına varmak durumundayız. Seçimlerden önce CHP’nin seçim bildirgesinde bugün olacak her şey satır satır vardı, çözüm önerileri vardı. CHP, muhalefet olarak çözüm önermeden iş yapmıyor; mutlaka çözüm önerisi var. Biz liyakat diyoruz, Demokrasi diyoruz. Hukuk diyoruz, Üretim diyoruz, Adalet diyoruz, Merkez Bankasının bağımsızlığı diyoruz” açıklamasında bulundu.

DOLAR KİRADA YASAK, İHALEDE SERBSET

CHP Milletvekili Gürer, “Burası Türkiye, ABD değil” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dövizle ilgili anlaşmaların bundan sonra yapılmayacağını açıklamasına rağmen Enerji İhtisas Bölgelerindeki sözleşmeleri dolarla yapılıyor olmasını da eleştirdi. Gürer, “Kirada dolar yok ama ihalede var; bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” diye konuştu.