CHP Kocaeli'den Kandıra’ya seçim hazırlığı ziyareti

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl yöneticileri Kandıra İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek seçim hazırlıklarını masaya yatırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Saymanı Naim Keskin, İl Başkan Yardımcıları Nilay Merttürk ve Berna Çetin partinin Kandıra İlçe Örgütü’nü ziyaret etti.



Ziyarette, Kandıra İlçe Başkanlığı’na kayyum ile atanan Volkan Bulgurcu ve parti üyelerinden önümüzdeki günlerde belirlenmesi beklenen yeni yönetim hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerel seçim çalışmalarının da masaya yatırıldığı ziyarette, CHP’nin Kandıra’daki durumu ve çalışma planı görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından partililer, çevredeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.