CHP Bartın'da aday olmak için istifa edenlerin listesi

Necdet AYDEMİR / BARTIN- CHP Genel merkezinin aldığı karara göre süre bugün saat 17.00’de doldu. CHP Bartın cephesinde de bugün büyük bir hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim öncesi belirlenen takvime göre parti yöneticileri CHP Bartın il başkanı Hatice İlknur Erkan’a istifalarını sundu.

CHP İstanbul’da istifa eden ilçe başkanları

Bartın’da görevde olan 1 ilçe başkanı, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe 3 ilçe yöneticisi istifa ederek görevlerini bıraktı. CHP Bartın merkez ilçe yöneticilerinden Hakem Çetin, CHP il yöneticileri Savaş Ulukavak ve Mustafa Demiroğlu il genel meclis üyeliği adaylığı için istifa etti. CHP Bartın merkez ilçe yöneticisi Umur Yücel Bartın belediye meclis üyeliği, CHP Kurucaşile ilçe yöneticisi Bayram Baykal’da Kurucaşile belediye meclis üyeliği için görevinden istifa etti.



CHP’nin en güçlü olduğu Amasra’da yerel seçimlerde belediye başkan adayı adaylığı için Bora Işıkal’da ilçe başkanlığından istifa etti. Amasra belediye başkanlığı için Amasra eski belediye başkanlarından işadamı Coşkun Demirel ve Genel Maden İş Amasra eski şube başkanı, Şemsi Denizer döneminde Genel Maden İşçileri Sendikası eğitim sekreterliği görevinde bulunan eski sendikacılardan Sabri Cebecik’inde CHP’den aday adayı olacağı öğrenildi. CHP’nin Bartın belediye başkan adaylığı için muhasebeci Şamil Keser’in adı ön plana çıkıyor.