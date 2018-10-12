2019 yerel seçimleri için aday adayları online anketi başladı

Kim aday olacak sorularının sorulduğu şu günlerde, aday adaylarının gözü kulağı Türkiye’nin 81 ili, 957 ilçesinde başlatılan online aday adayı anketine çevrilmiş durumda. Parti genel merkezleri tarafından da izlendiği düşünülen anketin ilk etap sonuçları 7 Ekim gecesi açıklandı. 8 Ekim 2018’de yeninden başlatılan seçim anketinin sonuçlarının da 45 günsonra açıklanması bekleniyor.



İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde Ak Partili aday adaylarının isimlerini listeye yoğun olarak yazdırdıklarına şahit oluyoruz. Akdeniz ve Ege ile Marmara Bölgeleri CHP seçmeninin daha aktif katlım sağladığı bölgeler. Ak Parti ile ittifakta bulunmasına kesin gözüyle bakılan MHP’nin bazı bölgelerde ayrışmanın önüne geçmek adına aday göstereceği isimleri açıkladığı görülmekte. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu’da belediye başkan adayı olmak için en fazla tercih edilen parti HDP’yken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra HDP’den aday adayı olmak isteyenlerin sayısında da azalma olabileceği ifade ediliyor.



Seçim anketi TV Türkiye’de hiç yapılmayanı yapıyor. İlk kez online anketle aday adaylarının belirlenmesine yardımcı oluyor. Ankete aday adayı önerilebileceği gibi, kamuoyuna aday adaylığını açıklayanların da site yönetimince ankete dahil edildiğini ifade edelim.



Türkiye’nin ilk aday adayı anketinde oy vermek için siz de tıklayın ve haritadan il ve ilçenizi seçerek oyunuzu verin. Bir bağlantıdan ya da cihazdan sadece bir oy verilebiliyor. Aday adaylığına kesin gösüyle baktığınız isimler için aday öneri formunu doldurarak, onların da listeye eklenmesini sağlayabilirsiniz. İYİ Parti aday adayları da secimanketi TV’nin anketine yoğun bir katılım sağlıyor.



Online ankete katılmak için tıklayın: Seçim Anketi