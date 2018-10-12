Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın sözleriyle Brunson eleştirisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, “‘Al papazı, ver papazı.’ dediğiniz papaz için gizli tanıklar sudan sebeplerle ifadelerini değiştiriyor ve papaz serbest kalıyorsa yargı bağımsızlığı yok demektir; ama siz yine de elinizdeki medya ile bunu bir başarı gibi göstermeyi becerirsiniz.” yazdı.

Karamollaoğlu eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Aylardır elinizdeki medya ile rahibin 15 Temmuz olaylarının planlayıcısı olduğunu anlattınız. Hatta ekonomideki problemlerin sebebi bu olaymış gibi lanse ettiniz. İşin sonunda; rahibi uçağına bindirip ülkesine gönderdiniz.

Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede ekonomi iyi olmaz. Yatırımcılar ürkektir, paralarını riske atmazlar. Geçici müspet dalgalanmalar kimseyi aldatmasın. Siyasetçiler, yöneticiler ülkelerinin itibarını kör hamasete kurban etmemelidirler.”