Ümit Özdağ'dan Brunson kararı sonrası bomba Erdoğan videosu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ocak 2018 tarihinde Saray'da '43. Muhtarlar Toplantısı' yaptığı açıklamayı hatırlattı.



Ümit Özdağ, ABD'li Rahip Brunson hakkında verilen tahliye kararı sonrası Twitter hesabından Erdoğan'ın "Bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsın" açıklamasının olduğu videosunu paylaştı.

Brunson kararı sonrası dolar uçuşa geçti

ERDOĞAN MUHTARLAR TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

ABD'nin 15 yıl içinde Türkiye'den istediği 12 teröristin verildiğini anımsatan Erdoğan, "Ama biz bu teröristi istiyoruz, bize vermiyor. Bize sudan, uydurma tabirler... Kusura bakma, sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman, bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsın." demişti.