12 Ekim 2018 19:39

Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li meslektaşı Mike Pompeo ile görüştü.
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