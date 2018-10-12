12 Ekim 2018 19:32

Erdoğan konuşuyor - CANLI

Erdoğan konuşuyor - CANLI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nde konuşuyor.
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