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12 Ekim 2018 19:32
Erdoğan konuşuyor - CANLI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nde konuşuyor.
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