CHP İzmir'de istifa rüzgarı

Özgür TUĞRUL/YURT - CHP’nin daha önce açıkladığı takvimde yer alan 12 Ekim tarihinde partide görevli yönetim kademelerinde olanların istifa etmesi istenmişti. Genel merkezin aldığı karara göre süre bugün doldu.
CHP İzmir cephesinde de bugün büyük bir hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim öncesi belirlenen takvime göre parti yöneticileri istifalarını sundu. İzmir’de görevde olan 12 ilçe başkanı, 2 il yöneticisi görevi bıraktı.
Partinin en güçlü olduğu İzmir’de yerel seçimlerde belediye başkan adayı ve meclis üyesi olmak isteyen isimler görevlerini bıraktı. Buna göre İzmir’de 30 ilçe başkanından 12’si yerel seçimde aday olmak için istifa etti. İki il yöneticisi de ilçe belediye başkan adaylığı için yola çıktı.
İŞTE İSTİFA EDENLER
İl Sekreteri Birgül Değirmenci
İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay
Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz
Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü
Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala
Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran
Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam
Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek
Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar
Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum
Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin
Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar
Bergama İlçe Başkanı Mehmet Canbaz
Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener