CHP İzmir'de istifa rüzgarı

Özgür TUĞRUL/YURT - CHP’nin daha önce açıkladığı takvimde yer alan 12 Ekim tarihinde partide görevli yönetim kademelerinde olanların istifa etmesi istenmişti. Genel merkezin aldığı karara göre süre bugün doldu.

CHP İzmir cephesinde de bugün büyük bir hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim öncesi belirlenen takvime göre parti yöneticileri istifalarını sundu. İzmir’de görevde olan 12 ilçe başkanı, 2 il yöneticisi görevi bıraktı.

Partinin en güçlü olduğu İzmir’de yerel seçimlerde belediye başkan adayı ve meclis üyesi olmak isteyen isimler görevlerini bıraktı. Buna göre İzmir’de 30 ilçe başkanından 12’si yerel seçimde aday olmak için istifa etti. İki il yöneticisi de ilçe belediye başkan adaylığı için yola çıktı.

İŞTE İSTİFA EDENLER

İl Sekreteri Birgül Değirmenci

İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay

Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz

Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü

Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala

Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran

Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam

Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek

Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar

Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum

Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin

Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar

Bergama İlçe Başkanı Mehmet Canbaz

Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener