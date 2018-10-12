Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson kararı için ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brunson kararıyla ilgili "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Altun şunları söyledi:

"ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz."

ABD Başkanı Trump, Brunson kararının ardından "Brunson için çok çalıştık" demişti. Bu ifadeler yargıya müdahale çabası olarak yorumlanmıştı.