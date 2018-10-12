12 Ekim 2018 18:21

AKP'den Brunson kararıyla ilgili ilk açıklama

AKP'den Brunson kararıyla ilgili ilk açıklama
AKP'li Yazıcı, ABD'li Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
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AK Parti’li Hayati Yazıcı, ABD’li Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, Rahip Brunson davasını “Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası” olarak nitelendirdi.

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