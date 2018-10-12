CHP Ataşehir'de adaylık istifası

2019 Yerel seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde aday adayları netleşmeye başladı. Ataşehir Belediye Meclis üyeliği için CHP Ataşehir İlçe Yöneticisi istifa ederek aday adaylığını açıkladı.

Ataşehir Çankırılılar Derneği Kurucu Başkanlığı ve son 3,5 Yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nde İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Ertuğrul Baysal, 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı olduğunu açıklayarak, resmi başvuru belgelerini ilçe başkanı Hakkı Altınkaynak’a teslim ederek mevcut görevlerinden istifa etti.

Baysal yaptığı açıklamada; “Ataşehir’e daha iyi hizmet etmek için bugün CHP İlçe Başkanım Hakkı Altınkaynak ile birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonrasında 3,5 Yıldır aktif olarak sürdürmüş olduğum İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, resmi aday adaylık başvurularımı gerçekleştirmiş bulunuyorum. Almış olduğum bu kararın ailem, partim ve Ataşehirliler için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek partimizin üyesi olarak 2019 Seçimlerine gece ve gündüz demeden çalışacağını belirtti.