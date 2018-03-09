Gürsel Tekin'den laiklik vurgusu

ANKARA (ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar” sözlerine ilişkin, “Siyasetle dini ayrı ayrı tutabilirsek yani laiklik ilkesini işletebilirsek bu meselelerle de karşı karşıya kalmayız diye düşünüyorum” dedi.

Tekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şöyle dedi:

“Sayın Erdoğan siz eski belediye başkanısınız. Sadece sizden ricam şu, kendi döneminizdeki 100 binlik planı önünüze alın ve bugünkü yüz binlik planı önünüze aldığınızda İstanbul’un ihanetinin bugüne kadar 3 bin yıllık İstanbul tarihinde gelmiş geçmiş bütün olumsuzluklara bakın hiçbir kimse bu dönem kadar ihanet etmiş değildir.

Umut ederim ki bunlar en azından bugün ihaleye çıkarılmış şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının listesinde olan İstanbul’u, İstanbullunun bu hava aldığı, çocukların gidip oyun oynayabildiği bu yeşil alanların derhal iptal edilmesini bekliyoruz.”

Bir basın mensubunun, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması var, İslamiyet’in güncellenmesiyle ilişkin nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

“Özellikle dünyadaki 57 ülkede de çok ciddi sorunların olduğunu gözlemliyoruz. Ama neden bunlar oluyor sorun en kutsal değerlerimizde değil, sorun siyasette. Siyaset bu alanı ne yazık ki 57 ülkenin tamamına baktığınızda 56’ydı üzülerek söylüyorum 57. ülke olarak Türkiye buna eklendi.

Sayın Erdoğan gecikmeli de olsa bu meseleye parmak basması son derece kişisel olarak kendisini önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Kutsal değerlerimizin temsiliyeti siyasetin dışında tutulması gerekiyor. Eğer bu tür davranışlar içinde olan insanlar varsa bunun adresi de mutlaka ve mutlak yargıdır, savcılardır. Savcılar resen dava açması lazım.

Siyasetle dini ayrı ayrı tutabilirsek yani laiklik ilkesini işletebilirsek bu meselelerle de karşı karşıya kalmayız diye düşünüyorum.”