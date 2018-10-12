CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi istifa etti

CHP İzmir İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay aday adayı olmak için istifa etti.

CHP İzmir İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay, görevinden istifa ederek belediye başkan aday adayı olmak için yola çıktı.

Türkbay, kararını, “Mehmet Türkbay olarak eski ile yeni arasında köprü olmaya çalışacağım. Örgüte verdiğim emek, deneyimi bu seçimlerde kullanacağım. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliğinden üzülerek istifa ediyorum. Konak Belediye Başkan aday adaylığına başvuracağım. İnsanın kendisini anlatması zordur. Örgüt burada. Biz birlikte olursak, birlikte yönetirsek başarılı oluruz. Bireysellikten uzaklaşırsak başarılı oluruz” dedi.

“Bu partide en yüksek rütbenin sade üyelik olduğuna inanıyorum. Bu önemli süreçte, önemli dönemeçte aday olacak arkadaşların örgütten gelen, emek harcamış, liyakatlı, deneyimli, iktidarın baskısına boyun eğmeyecek kişilerden olmasını talep ediyorum” diyen Mehmet Türkbay, açıklamalarını,

“Örgütümüz bu konuda zengin. Örgütümüzde her kademeden insanımız var. Örgüt deneyimi de var. Bu insanlar değerlendirilirse daha fazla başarılı olacağız. Köklerimize sahip çıkmamız lazım. O konuları biraz unuttuk gibi. İnsan köklerimiz var. Koca çınar CHP filiz de yaprak da verir. Biz örgütün kantarına çıkıyoruz. İçinizden biriyim. Partime hiç küsmedim. Hukuken ayrılıyorum ama hep sizinleyim” şeklinde sürdürdü.

(Yurt gazetesi)