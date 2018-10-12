Cevahir Öztürk'ten meclis üyeliği adaylığı başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cevahir Öztürk Çiğli Belediyesi Meclis üyesi olmak adına bugün başvurusunu yaptı ve dosyasını teslim aldı.

Başvurusunu yaparken CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü,CHP İzmir İl Gençlik Kolları Ozan Uyan ve CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Tolga Sağlam da Öztürk'ün yanında yer aldı.

Öztürk konuşmasına, "Sayın ilçe başkanımız Utku Gümrükçü'ye beni desteklemek için burada olan ilçe gençlik kolları başkanım Tolga Sağlam,il gençlik kolları başkanım Ozan Uyan'a ve sizlere teşekkür ederim" diyerek başladı.

"KENTLERE HAZIRIZ"



Öztürk yerel yönetimlerde gençlerin daha çok yer alması gerektiğine değinerek, " CHP Gençlik Kolları Genel Merkezimiz'in gerçekleştirdiği 'Kentlere Hazırız' kampanyasında, biz gençlerin de yerel yönetimlerde temsilcilerimizin çoğalması ümidiyle; bizlerin de başarılı işler yapabileceğini göstermek adına Çiğli Belediyesi Meclis üyeliğine adayım" dedi.

Öztürk açıklamasını kendisine destek olanlara bir kez daha teşekkür ederek sonlandırdı.