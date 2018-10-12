Kılıçdaroğlu 8 maddede sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada “Halkın Belediyeciliği” ile “Saray Belediyeciliği” nin özelliklerini sıraladı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 8 maddede sıraladığı özellikler şöyle:

HALKIN BELEDİYECİLİĞİ

1. Halkın belediyeciliğinde hiç kimse ötekileştirilmez. Belediye Başkanı belde halkına eşit hizmet götürür, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapar.

2. Halkın belediyeciliğinde vatandaşına, seçmenine hesap vermek onurlu bir görev olarak kabul edilir.

3. Halkın belediyeciliğinde kent rantları yandaşa değil, rantı yaratan bölge halkına hakça dağıtılır.

4. Halkın belediyeciliğinde yeşil alanları korumak, çocuklarımıza, yaşlılarımıza yeşil mekanlar sunmak, onları doğayla buluşturmak esastır.

5. Halkın belediyeciliğinde aslolan mutlu, huzurlu insanların yaşadığı kentleri inşa etmektir.

6. Halkın belediyeciliğinde kentte yaşayanlar ve kırsalda yaşayanlar arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve üretim kooperatifleriyle işbirliği yapmak esastır.

7. Halkın belediyeciliğinde sadece kentte yaşayan insanlara değil, diğer canlara da saygı göstermek, onların yaşam haklarını korumak ve savunmak esastır.

8. Halkın belediyeciliğinde; kenti kültür, sanat ve spor dünyasıyla buluşturmak, birlikte yaşam kültürünü kurumsallaştırmak esastır.

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SARAY BELEDİYECİLİĞİ

1. Saray belediyeciliğinde aslolan ranttır ve rantın yandaşlara aktarılması esastır.

2. Saray belediyeciliğinde yeşil alanlar öncelikle ranta açılır, çünkü halka değil rantiyeye hizmet etmek esastır.

3. Saray belediyeciliğinde kent kültürü yoktur, rant kültürü vardır.

4. Saray belediyeciliğinde kent ile ilgili önemli kararları kentte yaşayan halk ve o halkın seçtiği Belediye Başkanı veya belediye meclisi değil, saray ve çevresi alır. Örneğin; hangi kupon arazilerin kimlere verileceğine ve nasıl kullanılacağına belediye meclisi değil, saray veya çevresi karar verir.

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5. Saray belediyeciliğinin en büyük avantajı bu belediyelerin tümüyle denetim dışı kalmasıdır. Bu belediyelerde hak, hukuk ve adalet yoktur, yiyenin yanına kar kalır mantığı egemendir.

6. Saray belediyeciliğinde seçimle gelenin seçimle gitmesi yani halkın iradesi kuralı yoktur. Seçimle gelen talimat geldiğinde sarayın iradesiyle gider.

7. Saray belediyeciliğinde halka hesap verilmez, saraya hesap verilir.

8. Saray belediyeciliğinde başkanlar kendilerine oy vermeyen vatandaşlara hizmet götürmez, ayrımcılık ve yandaşlık esastır.