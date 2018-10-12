İşte CHP'nin yerel seçim sloganı

CHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı slogan belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanları ile buluştu. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisleri'nde yapılan toplantıda yer alan sloganlar da dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında arkaya yerleştirilen panoda "İşsize derman", "Emekliye derman", "Esnafa derman", "Dar gelirliye derman" ve türevi sloganları yer aldı. Ayrıca "Derman Belediyeciliği" sloganı öne çıktı. Kılıçdaroğlu konuşmasında da sık sık halkın nefes alacağı belediyelerden bahsetti.

CHP'nin yerel seçimlerde “Halkın Belediyeciliği, Derman Belediyeciliği" sloganı ekseninde çalışma yürüteceği belirtildi.

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