Gümrükçü ‘yürüyelim arkadaşlar’ diyerek istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde 2019 yılında gerçekleşecek seçimler için aday adaylığı noktasında hareketlilik yaşanıyor. Görevde olan isimlerin istifa etmeleri için son tarih 12 Ekim olarak ilan edilmişti.

Son günde sürpriz bir istifa daha yaşandı. CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü görevinden istifa etti. Gümrükçü'nün Çiğli dışında Bergama'dan da aday adayı olabileceği öğrenildi.

GÜMRÜKÇÜ O SLOGANLA YOLA ÇIKTI!

Gümrükçü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dostlarım... Yoldaşlarım... Bugün itibariyle üstlenmiş olduğum ilçe başkanlığı görevinden ayrılıyorum.

"Yürüyelim Arkadaşlar!" sloganıyla başladığımız bu yolculukta bizlere destek olan, iddiamızı ve heyecanımızı paylaşan tüm yoldaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum... Önümüzdeki yeni mücadelede partimizin ve İzmir halkının vereceği yeni görevlere hazırlanmak için kısa bir ara veriyorum... Dostlarım ve yoldaşlarım "Daha gidecek çok yolumuz var! ve biliyorum "bu böyle yarım kalmayacak!"

(Özgür TUĞRUL- YURT)