'Fiyatları köylü değil AKP yükseltiyor'

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, yandaş medyanın AKP'yi zamların sorumluluğundan kurtarmak için açıkça yalan söylediğini belgesiyle ortaya koydu. Yarkadaş, Antalya HALİ'nin fiyat göstergesini de paylaştı.

Yandaş medya ve AKP'li belediye başkanlarının pazarlarda artan sebze meyve fiyatları sonrası sorumluluğu köylüye ve esnafa yüklediğine dikkat çeken Yarkadaş, "Şov yapmayın, yalan söylemeyin. Fiyatlar sizin yanlış politikalarınız yüzünden artıyor" dedi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından şu görüşleri paylaştı:

"AKP'li başkanlar hayattan o denli kopuk ki; esnafın kabzımaldan 5.5 TL'ye aldığı domatesi maksimum 6.5 TL'ye satması için baskı yapıyor. Poşetin kilosu 24, tezgah kirası 150, bir çalışanın yevmiyesi 200 TL... Buna nakliye vs masrafını da ekleyin. Pazar tezgahı sahibi nasıl kazanacak?

AKP'li belediye başkanları kameraların önünde 'pazar şov' yapacaklarına, partilerinin yöneticilerine ekonomiyi düzeltmeleri için baskı yapsın. Poşetin hammaddesinin ithalinden pazarcılar mı sorumlu? Bu ülkeyi domatesin tohumunu yurt dışından alacak hale pazarcılar mı getirdi?

AKP'li bld. başkanları ve zabıtaların esnafa baskısı yetmedi; şimdi buna bir de valiler ekleniyor. Valiler esnafa 'Fiyat indirin' diye baskı yapacak. 'Ekonomik kriz yok' diyenler, 2. Dünya Savaşı döneminin uygulamalarından medet umuyor. Zamlardan esnaf değil siz sorumlusunuz!"

Yandaş medyanın domatesin kilosunun Antalya'da 1.5 TL olduğunu, marketlerin ise domatesi 6.5 TL'ye sattığını yazdığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domatesin kilosunun köylüye maliyeti 2 TL'yi bulmuşken, böyle bir haberi nasıl yapıyorsunuz? Köylü, Antalya domatesini kabzımala bugün 3.5 TL'den verdi. Zamları ve ekonominin çöküşünü gizlemeye çalışırken, komik duruma düşüyorsunuz... Halkı aptal yerine koymayın...

Bakın; poşetin kilosu 24 TL... Yedi kiloluk karton domates kutusunun tanesi 4 TL... 12 kilo domates konulan ithal hammaddeden üretilen plastik kasanın tanesi 11 TL... Her şeyi ithal edilir hale getiren ve fiyatların artmasına sebep olan AKP'dir! 'Cambaza bak cambaza' oynamayın boşuna..."

CHP'li Yarkadaş, domatesin Antalya'dan çıkış fiyatını gösteren çizelgeyi de paylaştı ve şunları söyledi:

"AKP'nin yanlış politikaları yüzünden artan fiyatların sorumluluğunu köylüye ve esnafa yıkmaya çalışan medya, domatesin Antalya'da 1 TL'ye satıldığı yalanını söylüyor. Köylünün malının fiyatının üzerine yüzde 8 komisyon koyan Antalya Sebze Meyve Tüccarları Derneği'nin fiyatları alttaki tablodadır... Medya ve AKP'li başkanlar domatesin 1 TL'ye köylüden alındığı yalanını söylemekten vazgeçsin..."