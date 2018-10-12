AYM Erdoğan'ın Gezi hakaretlerini değerlendiremedi

AYM, Erdoğan'ın ‘vandal’, ‘barbar’, ‘çapulcu’, ve ‘kemirgen’ gibi hakaretlerini 'değerlendirilemez' buldu, bireysel başvuruyu kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara yönelik sarf ettiği, ‘vandal’, ‘barbar’, ‘çapulcu’, ‘kemirgen’, ‘ajan’ ve ‘hain’ gibi hakaretlere ilişkin yapılan bireysel başvuruyu reddetti.

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre Gezi’de ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, Erdoğan’ın hakaretlerini AYM’ye taşımıştı. Aydoğan, AYM’ye yaptığı başvuruda, Erdoğan’ın ifadelerini Türk Dil Kurumu’nun ‘hakaret’ olarak kabul ettiğini belirtmiş ve ‘adli yargılanma hakkının ihlal edildiğini’ ifade etmişti.

AYM: İHLAL PROTOKOLLER KAPSAMINDA DEĞİL

AYM ise Aydoğan'ın başvurusunu 'değerlendirilemez’ buldu. AYM başvuruyu “Başvuruda ihlal edildiği ileri sürülen hakkın Anayasa ve Sözleşme ile Türkiye’nin taraf olduğu ek protokollerin ortak koruma alanına girmediği anlaşılmaktadır" gerekçesiyle kabul etmedi.

KARARI AİHM'E TAŞIYACAK

AYM’nin kararına tepki gösteren Aydoğan, “Bu karar aslında yasaların ve kanunların kişilerin tekeli altında olduğunun ispatı niteliğindedir. Yüksek mahkemenin bu kararını AİHM’e götüreceğiz” dedi.