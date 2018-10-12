CHP'li Kaftancıoğlu: İstanbul adayı için sürpriz bu akşam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtladı.

Canan Kaftancıoğlu ; “İstanbul’da ön seçim olmayacak. İstanbul’u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur; bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık” derken; 'Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz' dedi.

"KAZANMAZSAK İSTİFA EDERİM"

İddialı olduğunu her sözünde vurgulan Kaftancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; İstanbul’u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul’u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm.

"MİLLETVEKİLLERİNİN ADAY OLMAMASI LAZIM"

Kaftancıoğlu, “ CHP’de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm; Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul’da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

"HDP, SAADET PARTİSİ, İYİ PARTİ İLE TABAN DA İTTİFAK VAR"

Kaftancıoğlu; “İttifak konusunda zaten, halk ile ittifak var. Tabanda bizim Saadetliler, HDP’liler, İYİ Partililer hatta daha önce AKP’ye oy vermiş, ancak şimdi oy veremeyecek herkesle ittifakımız var. Ancak çıkıp da, biz şu parti ile şöyle veya böyle bir ittifak yapıyoruz demiyoruz. Buna ihtiyacımız yok ancak taban da zaten doğal bir ittifak vardır” dedi.

"TWİTTER'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE YAZMAM"

Canan Kaftancıoğlu, Ufuk Karcı’nın “Sosyal medyada neden şehitlerimiz ile ilgili taziye mesajı yazmıyorsunuz?” sorusuna, “Ben bunun şov olduğunu düşünüyorum. Dikkat edin ben, siyasetin duyguları istismar ederek yapılmasına karşıyım. Birileri istiyor diye, bunu yapmayacağım. Twitter'dan mesaj yazmak, bunun istismarıdır. Hem bunu yazıp, hem de teröristler ile gizli pazarlık yapmak asıl saygısızlıktır. Sosyal medyadan bunu yazmak, bence şovdur. Ben dün yapmadım, yarın da yapmayacağım” dedi.