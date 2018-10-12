Kılıçdaroğlu: Kimlerle ittifak yapacağız?

GERÇEK GÜNDEM- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında konuştu. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisleri'nde yapılan toplantıda yaklaşan yerel seçimler ele alınması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle;

Bu şekliyle hükümet bu şekliyle Saray Türkiye'yi yönetemez.

- Ofis üzerine ofis kuruluyor

-Ben de bu ülkede huzur istiyorum, sokaktaki vatandaş da istiyor. Ben de istiyorum vatandaşın karnı doysun vatandaş da diyor. Huzur istiyoruz. 16 yıllık tabloya bakıyoruz huzur yok. Önümüzde dikkatle değerlendirmemiz gereken bir süreç var.

-Ben şunu özgüvenle söylüyorum, yerel yönetimlerde hiç bir parti CHP'li belediyerin eline su dökemez. Yerel yönetimler bize kızabilirler, yanlış bulabilirler. Yerel yönetimler deyince, metro deyince akla CHP gelir. Ankara'da, İStanbul'da , İzmir'de metro temelini atanlar CHP'li belediyeler

-Tanzim satış mağazalarını ilk kim açtı, CHP açtı. Halk ekmek fabrikalarını kim açtı CHP'li belediyeler. Bugün örnek olarak yapılan birçok uygulamanın temelini biz attık.

-İlk yayalaştırma uygulamalarını da CHP başlattı. Ne verdiler İstanbul'a. Çıktı Saray'daki zat İstanbul'a ihanet ettik dedi. CHP'li hiçbir belediye başkanı kendi yönettiği kente ihanet etmemiştir.

-Kreş, aile sigortası bu uygulamaları CHP başlattı. Biz ekmek, patates dağıtmıyoruz kart veriyoruz. İnsanların yoksulluğunu teşhir etmiyoruz. İnsanı insan olarak görüp değerlendirmek bizim temel görevimiz. Onu televizyonların önüne çıkarıp teşhir etmek bizim kültürümüzde yoktur ama onlar yapıyor.

-CHP'nin olduğu belediyelerde vatandaşlar huzur içindedir. Dört mevsimin güzelliğini yaşarlar. Karabasan gibi çökmez bir kent CHP'li belediyelerde. Vatandaşlarımıza kapılarımız açıktır. Bütün ibadethaneler tertemizdir. Dolayısıyla biz belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa öyle hizmet vermeyi temel ilke edinen bir kültürden geliyoruz.

Bütün bunlar yapılırken CHP'li başkanların baskı altında olduğunu da ekleyelim. Biz hizmet ederken iktidar müfettiş üzerine müfettiş gönderiyor. Bizim geleneğimizde halka hesap vermek vardır. Her kuruşun hesabını vermek bizim görevimizdir zaten.

-Toplumun ihtiyaç duyduğu herşeyi büyük zorluklara rağmen yerine getiriyoruz,

-Bizim belediye başkanlarımız birileri tarafından zorla istifa ettirilemez. Onların belediye başkanları istifa ettiriliyor. Korkudan sesleri çıkmıyor neden? Gizledikleri birşey mi var? Biz bütün belediye başkanlarımıza güveniyoruz, hepsiyle gurur duyuyoruz.

-Yerel seçimlere önemli hedefler koyduk. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Uşak, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Ankara ve İstanbul dahil alacağız.

Önümüzdeki seçimlerde Ankara ve İstanbul alacağız. İstanbul 20 yıldır yenip yenip bitirilemiyorsa İstanbul’a tarihi kimliğini kazandırmak bizim boynumuzun borcudur.

-Eksiklerimiz var onları zaman içinde tamamlıyoruz. Eksiklerimizin kaynağını görüyoruz. AKP'li bir belediye başkanı kentsel dönüşüm için başvurunca hemen bir hafta içinde alınıp da CHP'li belediyeler isteyince yapmıyorlarsa burada bir sorun vardır.

-Sen bulunduğun kentin Beşiktaş, Sarıyer, Çankaya, Muğla gibi mi olsun istiyorsun tereddütsüz yapacağın tek şey var CHP'ye oy vermek. Göreceksin farkı. Nerede bir CHP'li belediye varsa orada huzur var.

- Biz kimlerle ittifak yapacağız öncelikle AKP'ye yıllarca oy vermiş vatandaşlarımızla yapacağız. Gelin görün diyeceğiz. Yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapacağız.

-Belli makamlarda oturan kişilerin yalan söylemeye hakkı yoktur. Bu kendi halkına kötülüktür. Kalktı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat "Bakın burada İnönü'yü görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil Amerikan bayrağı" sonra gerçek ortaya çıktı. Soruyorlar uçakta "ben tek bayrak demedim ki. Gösterdiğim fotoğrafta çift bayrak olduğu belli" diyor. Birinci yalan elinde Türk Bayrağı yok diyor. En azından makamına saygı duy kendine saygı duymuyorsan.