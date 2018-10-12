MHP'den Akşener'e sert sözler: Kovulduğu için mi?

DHA - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, son günlerde partisi ve İYİ Parti arasında devam eden karşılıklı sert açıklamalara yenisini ekledi. Büyükataman açıklamasında, "Dünya, koro halinde Türk'e düşmanlık ederken, bunların partilerinin yetkilileri gün geçmiyor ki MHP’ye nefret kusmasınlar. Parti sözcüsü dün basın toplantısında bugün mülakatta yine hedefe partimizi koyuyor" dedi.

İsmet Büyükataman açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Partimize saldıran bizzat İP’in başıdır. Bu hanımefendi partisinin grup toplantısında çok ağır ifadelerle MHP’yi tahrik eden bir dil kullanıyor, etmedik hakaret bırakmıyor. Biliyor ve hesap ediyor ki hakaretleri cevapsız kalmayacak. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu açıklamadan iki gün sonra bu hanımefendiyi ikaz ediyor kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Tabi hanımefendi kendisine verilen senaryo gereği hemen twitter’dan Sayın Genel Başkanımızı etiketleyerek adres veriyor. Verdiği adres partisinin genel merkezine ait. Ancak ne hikmetse hanımefendi İstanbul’dan çıkıyor. Bir grup, hanımefendinin evinin önünde sloganlar atıyor. Hanımefendi kendisine ezberletilen sözler ve hareketlerle gruba karşı bağırıp çağırıyor."

'ÜLKÜCÜLÜKLE ALAKASI KALMAMIŞ BU TEZGAH'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir gazeteye yaptığı açıklamada "Videoyu çeken yeğenimdi" sözlerini hatırlatan Büyükataman, "İP sözcüsü 'Aile dostu' diyor. Belki de videoyu çeken partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'dır ya da bahsi geçen bu Genel Başkan Yardımcısı'nın eşidir. Belki devrimci yoldaşına ağlayan eski Marksist fitneçağ yazarıdır. Bu ahlaksız tertibin içinde kimlerin olduğu, kimlerin parmağının bulunduğu az çok bellidir. Ülkücülükle alakası kalmamış kişilerle kurulan bu tezgâhla ne yaptıklarını anlamayan kaldı mı sanıyorlar?" dedi.

‘TEK DERDİ MHP’

İYİ Parti'nin tek derdinin MHP olduğunu öne süren Büyükataman, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin saldırılara uğraması, sürekli olarak hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı bunların varlık sebebidir. MHP’den kovulduğu için mi bu saldırgan tutumu sergilemektedir? İnsanda biraz utanma sıkılma olur, yüzü kızarır. Biz edebimizden edepsizliğini yüzüne vurmazken MHP’ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir? Bizim ağzımızı açtırma! ‘Hiçbir ideolojik kaygısı olmayacağı’, ‘her türlü ideolojiden insanın olacağı’ şeklinde tarif edilen partisinde bu zat utanmadan Türk milliyetçiliğini ağzına almaktadır."

Büyükataman, "Milliyetçilikten dem vuranlara bakınız. ‘HDP Kürtlerin temsilcisi’, ‘HDP barajı aşıyor aşıyor’, ‘Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın’ diyen bu İP’in başı değil miydi? ‘HDP: Akşener 2. tura kalırsa oyumuz ona’ dememiş miydi? Burada kıymetli şair Sezai Karakoç’un şu dizeleri aslında durumu özetlemektedir; ‘Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak./ Halbuki, biz sussak tarih susmayacak./ Tarih sussa, hakikat susmayacak./ Onlar sanıyorlar ki, bizlerden kurtulsalar mesele kalmayacak./ Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar./ Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar./ Tarihin azabından kurtulsalar Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.’ Son olarak Merhum Atsız Bey’in bir söz vardır. ‘Yalan ve yanlış olan davalar daima parlak görünür; zira fuhşun felsefesini yapmak, namusun müdafaasını yapmaktan daha kolaydır.’ Bizim yaptığımız namus müdafaası, bunlarınki ise fuhşun felsefesidir. Sözün tamamı kime söyleniyordu?"