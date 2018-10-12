Macera Kulübü üyeleri Kılıçdaroğlu'yla görüştü

Macera Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kulüp üyeleri İzmir ve ilçelerde yerel yönetimde yaşadıkları sorunları, beklentilerini iletti.

Görüşmede İzmir ve İzmir'de kadının gücü, İlçelerde ve köylerde yaşayan halkın sorunları, doğa sporları ve gelecek dönemdeki yerel yöneticilerden beklentiler konuşuldu.

Yerel Seçimler öncesi Mart Ayında gerçekleşecek olan festival projeleri için de katılım sözü alan yöneticiler görüşme sonrasında CHP Milletvekilleri Tacettin BAYIR, Atila SERTEL, Kamil Okyay SINDIR, Bedri SERTER'le görüştü.

Kulüp Yöneticileri Görüşmeler Sonrası Anıtkabiri ziyaret ederek Atatürk'e ve onun düşüncelerine olan saygı ve bağlılıklarını ilettiler...