Akşener-Bahçeli polemiğinde yeni gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında yaşanan sert polemik ve sonrasında Akşener'in evinin önünde bir grup ülkücünün protesto eylemi yapmasıyla başlayan gerginlik, yargıya taşınıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini tehdit edip, hedef gösterdiği gerekçesiyle Bahçeli hakkında hafta başında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, TBMM'nin yeni yasama yılındaki ilk Meclis grup toplantısında "Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de Saray paspası olmaz" açıklamasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" sözleriyle yanıt vermişti.

Ardından da aralarında MHP Üsküdar İlçe Başkanı ve teşkilat üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup gece saatlerinde Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde Bahçeli lehine sloganlar atarak protesto eylemi yapmıştı.

Bahçeli de "partiden izin almadan" bu eylemi yapan Üsküdar ilçe teşkilatını görevden almıştı. Meral Akşener evinin önünde protesto yapan ülkücüler hakkında dava açmayacağını açıklamasına karşın, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

BAHÇELİ'YE SUÇ DUYURUSU

Bu olayın ardından Akşener, Bahçeli'yi etiketleyerek, "Başka anaların çocuklarının üzerinden yiğitlik olmaz, yüreğin yetiyorsa kendin gel bekleriz" mesajını paylaşmıştı.