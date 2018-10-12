Gerçek Gündem - CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, görevinden istifa etti. Yeğin'in bugün belediye başkan aday adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
12 Ekim 2018 08:57
CHP'li Yeğin adaylık için istifa etti
Sancaktepe İlçe Başkanı Yeğin, bugün adaylığını açıklıyor.
Çok Okunanlar
-
Kızıldaş da adaylığını açıklıyor
-
Akşener-Bahçeli polemiğinde yeni gelişme
-
CHP'li Yeğin adaylık için istifa etti
-
Karakuş Maltepe için aday oldu
-
Özel: İş Bankası'ndan gelen parayı TDK ve TTK'ya gönderiyoruz
-
Kılıçdaroğlu: Konsey toplansın
-
Sarayın bütçesine yüzde 233 zam!
-
Diyanet'e dev bütçe! 29 kurumu geride bıraktı
-
Erdoğan'dan genelge: Bürokrasi azaltılsın
-
AKP'de ittifak krizi: Formül arayışı sürüyor