12 Ekim 2018 08:57

CHP'li Yeğin adaylık için istifa etti

CHP'li Yeğin adaylık için istifa etti
Sancaktepe İlçe Başkanı Yeğin, bugün adaylığını açıklıyor.
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Gerçek Gündem - CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, görevinden istifa etti. Yeğin'in bugün belediye başkan aday adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

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