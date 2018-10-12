12 Ekim 2018 08:53

Karakuş Maltepe için aday oldu

Karakuş Maltepe için aday oldu
CHP'li Hikmet Karakuş, belediye başkan adaylığı için başvurdu.
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Gerçek Gündem - Maltepeli siyasetçi Hikmet Karakuş, belediye başkan adaylığı için gereken evrakları partisine teslim etti.

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