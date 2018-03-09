'AVM'ler 2 gün kapatılsın küçük esnaf da kazansın'

CHP Denizli Milletvekili ve Grup Yönetim Kurulu üyesi Melike Basmacı, Küçük esnafı korumak amaçlı AVM lerde Haftanın 2 günü tatil olması için kanun teklifi verdi.

Gerekçesinde piyasadaki mevcut olan pahalılık, alım gücünün düşmesi, Alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların küçük esnaf ve sanatkârları derinden etkilediğinin altını çizen CHP’li Basmacı “Küçük esnaf ve sanatkârları korumak adına Alışveriş merkezlerinin haftanın iki gününde kapatılması küçük esnaf adına bir gereklilik olduğunun kanaatindeyim” dedi.

Basmacı “Alışveriş merkezlerinin her gün açık olmasından dolayı küçük esnaf ve sanatkârlar büyük ekonomik sıkıntı çekmektedir. Siftah yapamadan kepenk kapatmak zorunda kalanlar, yâda iş yapamaması sebebiyle iş yerini tamamen kapatmak zorunda kalan esnaflarımızı bir nebze de olsa işlerini artırmak amacıyla alışveriş merkezlerinin haftada iki gün tatil olmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladığını belirtti.