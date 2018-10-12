Kılıçdaroğlu: Konsey toplansın

Mahmut Lıcalı/ CUMHURİYET- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyetine ekonomik krize karşı polisiye önlemlerle tedbir alınamayacağını söylediği belirterek, “Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomi bu durumdayken toplanmayacaksa ne zaman toplanacak” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, dün, Türkiye-AB KİK heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti. Heyette TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu’nun heyete, “Ekonomik krizin üstesinden gelmek için alınması gereken önlemleri, krizin hemen başında 13 maddelik bir eylem planıyla ortaya koyduk.

Yapıcı olmaya çalıştık. Ancak bize ‘dolar baronu’ dediler. Bizim önerilerimizi dikkate alsalardı bu sorunlar 6 ayda çözülürdü, ama bu kafayla sorunları çözemezler. Türkiye hepimizin Türkiyesi. Öneri getireni şeytanlaştırarak olmaz” dediği öğrenildi. Krizi aşabilmek için en önemli hususun güveni sağlamak olduğunu söylediği belirtilen CHP’nin “Ekonomik ve Sosyal Konsey, ülke ekonomisi bu durumdayken toplanmayacaksa ne zaman toplanacak?” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun iktidarın ekonomi yönetiminde yaptığı hataları kabul etmek yerine, yaşanan krizi Brunson olayına ve ABD yaptırımlarına bağlamaya çalıştığını ifade ettiği açıklandı.

Kılıçdaroğlu’nun “Cari açığınız varsa sömürülürsünüz. İthalata dayalı ekonomi olmaz. Polisiye önlemlerle olmaz. Üretim ve istihdam konularında endişeliyiz” dediği öğrenildi. Öte yandan dün Kılıçdaroğlu TÜSİAD’ı ziyaret etti. TÜSİAD’ın twitter hesabından yapılan açıklamada, ekonomik görünüm konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.