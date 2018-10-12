Diyanet'e dev bütçe! 29 kurumu geride bıraktı

Mustafa Çakır/ CUMHURİYET- Geçen yılki planda 2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet’in bütçesi yeni planda gelecek yıl için 10.4 milyar liraya çıkarıldı.

Diyanet, bu bütçesi ile Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarını geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı, bütçenin rehberi niteliğinde olan Orta Vadeli Mali Plan yayımladı. Geçen yılki planda Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl için verilecek ödenek 1 milyar 50 milyon lirayken, yeni planda rakam 2.8 milyar liraya çıktı. Saray’a 2021 yılı için verilmesi öngörülen ödenek ise 3 milyar lira. Diyanet İşleri Başkanlığı yine ‘dev’ bütçesi ile 29 genel bütçeli idareyi solladı. Diyanet ’e gelecek yıl için ayrılan bütçe 10.4 milyar lira. Plana göre gelecek yıl bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olacak. Gelirlerin neredeyse tamamına yakınını (756.4 milyar lira) vergi gelirleri oluşturacak. Bütçe gelecek yıl 80.6 milyar lira açık verecek. Hükümet, mega-altyapı projeleri için de kaynağı dışarıda arayacak. Bu projeler doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finasman ile yaşama geçirilmeye çalışılacak. Orta Vadeli Mali Plan’da (2019-2021) yer alan veriler şöyle:

- Diyanet İşleri Başkanlığı ‘dev’ bütçesi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde tam 29 kurumu geride bıraktı. Geçen yılki planda 2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet’in bütçesi yeni planda gelecek yıl için 10.4 milyar liraya çıkarıldı. Diyanet’in bütçesi 2020 yılında 11.9 milyar liraya, 2021 yılında da 13.1 milyar liraya yükselecek. Diyanet’in bütçesi ile geride bıraktığı bakanlıklardan bazıları da şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm bakanlıkları...

Ödenek arttı

Geçen yılki planda genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam ödenek miktarı 737.9 milyar liraydı. Yeni planda rakam 885.2 milyar liraya çıkarıldı.

Lider yine Maliye

-Gelecek yıl bütçeden en fazla ödenek 388.9 milyar lira ile yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. İkinci sırada 113.8 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı geliyor. 3. sırada ise 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer aldı.

-TBMM’ye gelecek yıl 1.7 milyar lira ödenek ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 8.5 milyar lira olacak. Emniyet’e ise 33.6 milyar lira ödenek ayrıldı.

-Sağlık Bakanlığı’na 48.3 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 4.1 milyar lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2.5 milyar lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 16.4 milyar lira, Ticaret Bakanlığı’na 5.6 milyar lira ödenek verilecek.

-Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı’na 2019 yılında ayrılan ödenek 16.1 milyar liraydı. Yeni planda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019 bütçesi 13.6 milyar lira oldu.

-Plana göre MİT Başkanlığı’nın ödeneği gelecek yıl 2.1 milyar lira olacak.

-Milli Savunma Bakanlığı’nın 2019 için öngörülen ödeneği 39.3 milyar liraydı. Yeni planda rakam 46.4 milyar liraya yükseldi.

Projeler askıda

-İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak.

-Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecek.

-Kamu özel işbirliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak.

-Eğitimde adaletin sağlanması amacıyla farklılıkların azaltılması için okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımı benimsenecek.

80.6 milyar açık verecek

Gelecek yıl bütçe giderlerinin 960.9 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.6 milyar lira, faiz giderlerinin de 117.3 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 880.3 milyar lira, vergi gelirlerinin de 756.4 milyar lira olması bekleniyor. Bütçenin gelecek yıl 80.6 milyar lira, 2020 yılında 98.1 milyar lira, 2021 yılında da 97 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranının da 2019 yılında yüzde 1.8, 2020 yılında yüzde 1.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 yılında ise yüzde 1.7 olacağı tahmin edildi. Bütçede 2019 yılında faiz dışı giderlerin 843.6 milyar lira, gelirlerin 841.4 milyar lira olacağı öngörüldü.

Harcamaya sınır geliyor

Plana göre, mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faliyet ve projeler sonlandırılacak. Verimli olmadığı belirlenen harcama programları kaldırılacak. Yeni harcama programı oluşturulması sınırlandırılacak. Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak.