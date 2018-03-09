Türkiye'ye giren hayvanların kimliği yok mu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ülkemizde ‘Hayvan Kimlik Belgeli’ kayıtlı hayvan varlığıyla ilgili soru önergesini yanıtlan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılında 7.990.705 adet sığır cinsi hayvan ile 19.608.327 adet koyun keçi türü hayvanın kimliklendirilerek kayıt altına alındığını açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Sığır cinsi hayvanlar için düzenlenen hayvan pasaportuna sahip hayvan sayısı kaçtır? Hayvan Kimlik belgesi almamış üretici var mıdır? TÜRKVET tarafından sığır cinsi ve koyun, keçi türü hayvanların, kulak küpesi ile kayıt altına alınanların sayısı kaçtır? Kayıt altında olmayan koyun keçi var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Sığır cinsi hayvanların, "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" gereği küpelenerek kayıt altına alındığını, kayıt altına alınan sığır cinsi hayvanlar için "hayvan kimlik belgesi (hayvan pasaportu)" düzenlenerek hayvan sahibine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Fakıbaba, “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olup, bu kapsamda 31.12.2017 tarihine kadar her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek TÜRKVET'te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi çalışmaları yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Fakıbaba, “TÜRKVET'te 2017 yılında 7.990.705 adet sığır cinsi hayvan ile 19.608.327 adet koyun keçi türü hayvan kimliklendirilerek kayıt altına alınmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKTEV’de kayıtlı hayvan sayısının, Türkiye’deki hayvan varlığının yarısı kadar bile olmadığına dikkat çekti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkemizde sığır cinsi büyükbaş hayvan sayısı 14 milyonun üzerindedir. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvan varlığı ise 45 milyona yakındır. Ancak hayvan kimlik belgesi ile kimliklendirilen hayvan sayısının, var olan hayvan sayısının yarısından bile az olması dikkat çekicidir. Genelde mevcut veriler değerlendirilerek kararlar alınmaktadır. Kayıt dışı varlığı alınan kararların uygulamada yanlış ya da eksik olarak işlemlerin yapılmasına yol açtığı bir gerçektir. Günümüzde Çiftçi Kayıt Sistemi nin dahi gereken boyuta erdirilememesi soruna çözüm üretmesi gerekenlerin yeterli uğraş vermediğinin göstergesidir ” diye konuştu.