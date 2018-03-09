Kılıçdaroğlu'ndan CHP tüzüğüne ilişkin flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun partisinin tüzüğüne ilişkin yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu, rejimin ve düzenin adını koydu

YÜZDE 33 CİNSİYET KOTASI ÇAĞRISI

Kadınlara saygınız varsa yasayı değiştirip en az yüzde 33'lük cinsiyet kotası getirelim. Yüreğiniz yetiyorsa yüzde 33 cinsiyet kotasını parlamentoda yasalaştıralım.

Davaya inanan insanların ortak özelliği geleceğini düşünmemelidir. 'Ben milletvekili olacak mıyım' diyen diva insanı olamaz.

Genel başkan olduğumda en büyük hedef parti reformuydu. Yen bir siyaset anlayışını yerleştirmeye çalıştım.



"DAHA ÖNCE ÖN SEÇİM Mİ VARDI?"



Tüzüğe en az yüzde 85 ön seçim şartını ben koydurdum. 2 kez üst üste kontenjan adayı olanların, üçüncü kez aday olamayacaklarına ilişkin tüzüğe ben koydum. Daha önce ön seçim mi vardı?

İlk kez 55 seçim çevresinde önseçim yaptık. Daha önce ön seçim mi vardı?

Delege avcılığı ile siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur.

Ben milletvekili adayı belirleme meraklısı değilim. Adayı en iyi belirleyecek olan örgütün kendisidir. Aday belirleme meraklısı olsaydım 2012'de ön seçimi getirmezdim.



Örgüt, parti iktidar olmamasına karşı partiyi yıllardır ayakta tutuyor. Örgütü güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz?

55 yerde önseçim yapılınca ben de rahat ettim.



"KAPI BURADA ÇIKIP GİDEBİLİRLER"



'Ben yoksam parti de yok' diyen arkadaşlar. Kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Parti hepimizindir. Türk milletindir, Kuvayı Milliyecilerindir. Avukat bürolarında kurulan parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. 1980 sonrası lümpenleşen bir yapı vardı. O yapıyı yok edinceye kadar mücadele edeceğim. Her partili bir dava insanı olacak. "Ben ne olacağım?" diye yolan çıkanlar partiye ihanet ediyorlar.



Kim seçimler öncesi mahallelerde sandık koymazsa partide tutmayacağım. Üye gelip delege seçecek. Kimse ipotek koyamaz.

Bürolarda oturup delege yazmak yok.



Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona imza veriyor, hem buna imza veriyorm olmaz. Ahlaki değildir.



Genel başkan olmak kolay değil. Aile hayatımız bitti, 24 saat çalışıyoruz.

YÜZDE 20 GENÇ KOTASI



Gençlik kotası yoktu. Ülkenin yarısı genç. Yüzde 10 yaptık, şimdi de yüzde 20'ye çıkartıyoruz.



Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içinde bir ukdeydi. Ben şunu istiyorum: Parti üyesi parti militanıdır nokta! Parti üyeliği dişe diş mücadele göstermelidir. Üyeleri atacakmışız partiden, niye atalım?



İnternet üyeliğini 3 yıllık çaba sonunda getirebildim. "Efendim, partiye üye olurlar", olsun. Örgütün görüşünü alıyoruz. Teknolojik altyapı, hiçbir partide olmayan teknolojik altyapıyı yaptık. Üye var adresi, telefonu belli değil. Üye sistemini düzeletecekseniz, telefon açtığımda karşımda üye olmalı. Ben o üyenin, yeni yılında, bayramında bayramını kutlayabilmeliyim. O yüzden üyelikte reform yapacağız. Sandıklarda çalışan, emek veren üyelerin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini getiren bir düzenleme yapacağız.



Partinin eğitim almış, sandıklarda çalışan üyelerinin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini sağlayan düzen getireceğiz.



Gönüllü olarak partiye destek verenlerle parti üyelerini birbirinden ayırıyoruz.



Etkin bir üye yapısının yanında güçlü bir yönetim istiyorum.



Bizim disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var. Tek ses çıkaracak. Bundan önce karışmıyordum. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur.

Partide gençler daha fazla olmalı, sesleri daha gür çıkmalı. Kadınlar daha fazla görünür olmalı.



