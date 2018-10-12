AKP'de ittifak krizi: Formül arayışı sürüyor

AKP'li Mustafa Şentop, yerel seçimde ittifakla ilgili, "Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu" dedi.

DHA / Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı için Antalya'da bulunan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop , Serik Belediye Başkanı AKP'li Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Şentop, yerel seçimlerde ittifakla ilgili değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerde ittifakla ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak altyapısının hazırlanması gerektiğini söyleyen Mustafa Şentop , isteyen partilerin ittifak yapabileceğini belirtti.

'BİR ÖNERİMİZ OLDU'

Şentop, "Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var; Bir parti seçime girmezse oy pusulasında yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor. Seçime katılmayan oy pusulasında yer almıyor" diye konuştu.