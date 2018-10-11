Ester Bulut'tan Urla'da adaylık sinyali

Vefat eden Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut’un eşi ve CHP kurultay delegesi Ester Bulut’un da Urla Belediye Başkan Aday Adayı olacağı öğrenildi.

Siyasete 1999 yılında CHP Buca İlçe Gençlik Kolları’nda başlayan, son seçimde liste delerek kurultay delegesi olan Ester Bulut’un adı Urla Belediye Başkan Aday Adaylığı için geçiyor.

Ester Bulut’un halihazırda kadın bir belediye başkanı tarafından yönetilen Urla Belediyesi’ne sıcak baktığı öğrenildi. 12 yıldır Urla Çeşmealtı’nda ikamet eden Bulut’un CHP İlçe Teşkilatı ile çok yakın ilişkileri olduğu ifade edildi.

Aslen peyzaj mimarı olan, 2 üniversite mezunu Ester Bulut, İngiliz, Rusça, Makedonca ve Sırpça biliyor. Balkanlar ve Makedonya Türkiye Temsilciliği de yapan Ester Bulut, Alevi Bektaşi Federasyonu’nun da üst kurul delegesi. Bulut’un Urla’da önemli bir ağırlığı bulunan Alevi kesimiyle yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Ester Bulut, geçen yerel seçimlerde de vefat eden eşi Ensari Bulut'un başkanlığını yaptığı Çiğli'den aday adayı olmuş ancak gösterilmemişti.