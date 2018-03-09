Kılıçdaroğlu, rejimin ve düzenin adını koydu

Kılıçdaroğlu konuşmasına tedavi gören Deniz Baykal, cezaevinde bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve hayatını kaybeden CHP PM üyesi Yavuz Karan'ı anarak başladı.





Kılıçdaroğlu'ndan CHP tüzüğüne ilişkin flaş açıklamalar



Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satır başları

Bugün İstanbul'da çok önemli bir dava var. Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay 1 yıldan fazladır tutuklu.



Gazetecilerin, yazarların, milletvekilerinin, öğrencilerin, avukatların hapiste olduğu bir Türkiye'yi yaşıyoruz.



Yargının ipotek altına alındığı bu süreçte hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok.

Önce parti devletine şimdi de hanedan devletini yaşıyoruz.



Dış politikasını eğemen güçlerin belirlediği bir Türkiye'de yaşıyoruz.



Kendilerine yerli ve milli deyip, Türkiye'nin göz bebeği milli kuruluşları yabancılara peşkeş çekilmesi ile karşı karşıyayız.



Üreticiye değil rantiyeye çalışan bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız.



Bu rejimin adı tek adam rejimi, hanedan rejimidir.

Bu düzenin adı da haramilerin düzenidir. Haramilerin saltanatını yıkmak boynumuzun borcudur.



Ön safta CHP'liler olacam ama muhafazakar, ülkücü kim olursa olsun bu saflarda olmalı. Birlikte mücadele edeceğiz.





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